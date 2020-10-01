На 62-й день полета марсохода Perseverance ("Настойчивость") в центре управления NASA планово провели вторую корректировку его траектории.

Источник: NASA

Детали: Марсоход уже пролетел 169 миллионов километров, до Красной планеты аппарату осталось преодолеть еще около 300 миллионов километров. Прибыть на Марс Perseverance должен 18 февраля 2021.

Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость составляет 105 809 км/час относительно Солнца.

Местом посадки исследовательского аппарата выбрали 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро, сообщает its.ua.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Напомним: