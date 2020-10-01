В сентябре коронавирус диагностировали у 8 миллионов человек

За сентябрь в мире COVID-19 обнаружили у более 8,5 миллиона человек. Умерло за это время 165 000 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировано 34,1 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 25 миллиона человек. 1 018 209 пациентов умерли.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Справка:

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

25 сентября в мире обнаружили наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии + 317 000 людей с коронавирусом. Умерло в этот день 5762 пациентов.

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