В США хотят изменить регламент дебатов кандидатов в президенты

Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

Источник: издание The Hill, передает "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Дебаты прошлой ночью ясно показали, что в формат оставшихся дебатов следует внести дополнительные элементы с целью гарантировать более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия по президентским дебатам будет внимательное изучать изменения, которые будут приняты, и вскоре объявит об этих мерах".

Детали: Издание отмечает, что состоявшиеся накануне дебаты Байдена и Трампа вызвали волну критики.