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В США хотят изменить регламент дебатов кандидатов в президенты

Четверг, 1 октября 2020, 06:03

Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

Источник: издание The Hill, передает "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Дебаты прошлой ночью ясно показали, что в формат оставшихся дебатов следует внести дополнительные элементы с целью гарантировать более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия по президентским дебатам будет внимательное изучать изменения, которые будут приняты, и вскоре объявит об этих мерах".

Детали: Издание отмечает, что состоявшиеся накануне дебаты Байдена и Трампа вызвали волну критики.

Темы: СШАвиборыдебаты


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