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В Украине начался осенний призов

Четверг, 1 октября 2020, 12:13
В Украине начался осенний призов
Фото Нацгвардии

С 1 октября в Украине начался осенний призов на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря 2020 года и в рамках которого в военные формирования отправят более 13,5 тысячи человек.

Источник: пресс-служба Нацгвардии в Facebook

Дословно: "Начат осенний призыв 2020 года. Продлится он до конца декабря. Согласно распоряжению Кабинета министров, осенью в военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 570 человек".

Детали: В частности, в Нацгвардию планируют призвать 4970 человек, в Вооруженные Силы – 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек и в Госпогранслужбу – 500 человек.

Сообщается, что все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА.

Если тест ИФА будет положительным, то человека повезут на ПЦР-тест.

Осенью будут призывать мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые предварительно не проходили срочную службу и имеют воинскую обязанность перед государством.

Вместе с тем юноши от 18 лет могут подписать контракт (3 года) с военной структурой на выбор.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыармияпризыв
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