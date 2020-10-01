Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Местные выборы: украинцы предпочитают опытных политиков, а не "новые лица"

Четверг, 1 октября 2020, 13:10

Украинцы за месяц до местных выборов считают, что на местном уровне важнее иметь опытных политиков, чем "новые лица".

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 25-28 сентября

Дословно: "Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального; опытных политиков, чем "новые лица", хорошую команду, чем сильного лидера.

59% считают, что для партии на местном уровне важные социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%)".

Детали: 34% респондентов считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского, при этом 26% ответили, то надо быть в оппозиции к действующему президенту. В то же время, для почти 40% фактор поддержки власти не важен при выборе.

45% опрошенных считают, что для кандидата на городского/сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта.

Кроме того, треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего председателя населенного пункта, столько же - за другого кандидата, еще 35% - не определились в этом вопросе.

В частности, 58% тех, кто выбирает действующего главу города/села, считают его сильным головой населенного пункта, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, а 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже.

 
 
 

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 25-28 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 5000 респондентов метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности не более 1,4%.

Украинская правда
Темы: опросвиборыместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 12.37, видеоПожар на Луганщине: детонируют боеприпасы, огонь добрался до пункта пропуска с ОРЛО

обновлено, видеоЧисло жертв пожаров в Луганской области увеличилось

инфографика"Слуга народа" больше не поражает отрывом от "ЕС" и "ОПЗЖ"

В Украине будет до 9 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. Прогноз ВОЗ

Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком

4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки

Все новости...
опрос
Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос
"Слуга народа" больше не поражает отрывом от "ЕС" и "ОПЗЖ"
Только 17% украинцев поддерживают укрупнение районов
Последние новости
14:01
обновлено от 12.37, видеоПожар на Луганщине: детонируют боеприпасы, огонь добрался до пункта пропуска с ОРЛО
14:01
Двое журналистов Le Monde получили ранения при обстреле в Нагорном Карабахе
13:59
В НАПК считают, что могут наказывать президента, но доверяют этот вопрос Конституционному Суду
13:58
В Telegram появилась функция комментирования постов
13:56
картаВ пятницу в Украине сохранится слякоть, но на выходные потеплеет
13:52
Препарат, который нахваливал Трамп, не помогает уберечься от COVID-19. Исследование
13:51
За 4 года Google продала 18 миллионов смартфонов Pixel. Samsung и Apple - больше миллиарда
13:50
видео"Отец, бросай велосипед, сгоришь": патрульные показали, как спасали людей на Луганщине
13:47
В Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение "для собственного потребления"
13:39
Политики на рекламу в Facebook потратили более $2,5 млн
Все новости...