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Местные выборы: украинцы предпочитают опытных политиков, а не "новые лица"

Четверг, 1 октября 2020, 13:10
Местные выборы: украинцы предпочитают опытных политиков, а не новые лица

Украинцы за месяц до местных выборов считают, что на местном уровне важнее иметь опытных политиков, чем "новые лица".

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 25-28 сентября

Дословно: "Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального; опытных политиков, чем "новые лица", хорошую команду, чем сильного лидера.

59% считают, что для партии на местном уровне важные социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%)".

Детали: 34% респондентов считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского, при этом 26% ответили, то надо быть в оппозиции к действующему президенту. В то же время, для почти 40% фактор поддержки власти не важен при выборе.

45% опрошенных считают, что для кандидата на городского/сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта.

Кроме того, треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего председателя населенного пункта, столько же - за другого кандидата, еще 35% - не определились в этом вопросе.

В частности, 58% тех, кто выбирает действующего главу города/села, считают его сильным головой населенного пункта, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, а 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже.

 
 
 

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 25-28 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 5000 респондентов метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности не более 1,4%.

Украинская правда

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Темы: опросвиборыместная власть
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