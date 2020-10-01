Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Не делите людей на сорта": Меджлис призвал офис Зеленского вернуть 100 украинцев из Сирии

Четверг, 1 октября 2020, 15:23
Не делите людей на сорта: Меджлис призвал офис Зеленского вернуть 100 украинцев из Сирии

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины помочь возвратить на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря  беженцев Эль-Холл.

Источник: Чубаров, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне кажется, что для дальнейших шагов нет политического решения. Я просто не понимаю отношение Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем, все для того, чтобы спасти 5,7,10 людей...

Но еще раз хочу сказать, когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженок в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу".

Детали: Он отметил, что Меджлис пытался проводить работу по возвращению беженцев с таких территорий, как Сирия, "в режиме кабинетов", чтобы не навредить людям, которые обратились к ним за помощью. Однако начиная с августа 2019 года эта работа замедлилась, а потом остановилась, в то время, как Меджлис крымскотатарского народа каждую неделю получает два-три обращения о помощи.

Чубаров отмечает, что по состоянию на май 2019 года был список из 72 человек, из которых 43 - это были несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет.

В целом по состоянию на май 2019 года в лагере находились около 73 тыс. людей, из них 94% - это женщины и дети. Он отметил, что по информации источников, сейчас в Эль-Холле находятся более 85 тыс. людей.

Прямая речь: "Я хотел бы, чтобы украинская реальная власть, та, которая сегодня правит Украиной, осуществляет на основе Конституции, законов Украины все полномочия, чтобы она и здесь выполняла свои полномочия. Я никак не могу согласиться с тем, что когда мы спасаем граждан, мы должны их делить на сорта".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сириябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: