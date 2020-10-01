Евросоюз расширил санкции за Керченский мост

Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста и внес в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

Соответствующее решение 1 октября опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив. Их активы в ЕС будут заморожены, а въезд в блок - запрещен.

Под санкции попали также 4 компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" из-за их роли в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.