После дебатов американцы поддерживают Байдена больше, чем Трампа – опрос

Демократ Джо Байден популярнее, чем его соперник президент США Дональд Трамп, после недавних предвыборных дебатов в США.

Источник: The Hill со ссылкой на опрос телеканала CNBC и компании Change Research.

Детали: После первых дебатов за поддержку Байдена высказались 54% опрошенных, а Трампа - 41%.

Среди опрошенных 53% заявили, что на дебатах лучше выступил Байден, а 29% - Трамп. 45% выразили мнение, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, а 11% так же сказали о Байдене.

Также только 2% опрошенных заявили, что изменили свое мнение о кандидатах после дебатов.

Трем чвертям, 77% респондентов, стыдно за дебаты.

Опрос провели среди почти тысячи человек в течение последних двух дней.

Напомним: 29 сентября прошли сами дебаты.

30 сентября, на следующий день после дебатов, Байден выразил надежду, что организаторы получат право выключать микрофон кандидата, который в этот момент не выступает. В штабе Трампа в то же время заявили, что организация начинает "переставлять ворота и менять правила посреди игры".

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Больше о том, как прошли дебаты, читайте в статье: В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена