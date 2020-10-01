Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

После дебатов американцы поддерживают Байдена больше, чем Трампа – опрос

Четверг, 1 октября 2020, 22:40

Демократ Джо Байден популярнее, чем его соперник президент США Дональд Трамп, после недавних предвыборных дебатов в США.

Источник: The Hill со ссылкой на опрос телеканала CNBC и компании Change Research.

Детали: После первых дебатов за поддержку Байдена высказались 54% опрошенных, а Трампа - 41%.

Среди опрошенных 53% заявили, что на дебатах лучше выступил Байден, а 29% - Трамп. 45% выразили мнение, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, а 11% так же сказали о Байдене.

Также только 2% опрошенных заявили, что изменили свое мнение о кандидатах после дебатов.

Трем чвертям, 77% респондентов, стыдно за дебаты.

Опрос провели среди почти тысячи человек в течение последних двух дней.

Напомним: 29 сентября прошли сами дебаты.

30 сентября, на следующий день после дебатов, Байден выразил надежду, что организаторы получат право выключать микрофон кандидата, который в этот момент не выступает. В штабе Трампа в то же время заявили, что организация начинает "переставлять ворота и менять правила посреди игры".

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Больше о том, как прошли дебаты, читайте в статье: В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 октября: пожар на Луганщине, местные выборы

Ребров едет в Киев: "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в группах Лиги Чемпионов

В Украине обновили карантинные зоны: в красной лишь Тернополь и Канев

Трамп, Путин и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Зеленский заявил, что не связывает пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

Все новости...
Последние новости
23:09
Канада выделит почти $4 млн на безопасность и оборону Украины – МИД
22:40
После дебатов американцы поддерживают Байдена больше, чем Трампа – опрос
21:59
Новости экономики: новые смартфоны Google, восстановление экспорта, покупка Ахметова
21:56
скринСиловики решили запугать беларусов СМСками: шлют даже детям
21:47
"Covid Шредингера": Корниенко заявил, что заразился коронавирусом
21:28
Новости 1 октября: пожар на Луганщине, местные выборы
21:13
"Низкая цена на газ": за полгода "Укргаздобыча" уменьшила чистую прибыль в 54 раза
21:00
Болельщикам разрешили посещать международные футбольные матчи
20:49
Акции Playboy возвращаются на рынок, компанию оценили в $415 млн
20:38
Пожары в Луганской области: следствие рассматривает 4 версии
Все новости...