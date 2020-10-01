После дебатов американцы поддерживают Байдена больше, чем Трампа – опрос
Демократ Джо Байден популярнее, чем его соперник президент США Дональд Трамп, после недавних предвыборных дебатов в США.
Источник: The Hill со ссылкой на опрос телеканала CNBC и компании Change Research.
Детали: После первых дебатов за поддержку Байдена высказались 54% опрошенных, а Трампа - 41%.
Среди опрошенных 53% заявили, что на дебатах лучше выступил Байден, а 29% - Трамп. 45% выразили мнение, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, а 11% так же сказали о Байдене.
Также только 2% опрошенных заявили, что изменили свое мнение о кандидатах после дебатов.
Трем чвертям, 77% респондентов, стыдно за дебаты.
Опрос провели среди почти тысячи человек в течение последних двух дней.
Напомним: 29 сентября прошли сами дебаты.
30 сентября, на следующий день после дебатов, Байден выразил надежду, что организаторы получат право выключать микрофон кандидата, который в этот момент не выступает. В штабе Трампа в то же время заявили, что организация начинает "переставлять ворота и менять правила посреди игры".
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Больше о том, как прошли дебаты, читайте в статье: В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена