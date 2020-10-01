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Канада выделит почти $4 млн на безопасность и оборону Украины – МИД

Четверг, 1 октября 2020, 23:09
Канада выделит почти $4 млн на безопасность и оборону Украины – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампаном, который заверил, что Канада дополнительно выделит 4,3 млн канадских долларов (4 млн долларов США) на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Кулеба сообщил коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе и интенсивные усилия Украины по политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Франсуа-Филипп Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Канадский министр выразил соболезнования Кулебе, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета Ан-26Ш на Харьковщине.

Глава МИД Украины сообщил о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Стороны уделили внимание углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима.

Особенно важной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Исламской Республикой Иран о компенсациях за сбитый самолет рейса PS752.

Справка: Между Украиной и Канадой поддерживается активный политический диалог, в том числе в формате телефонных разговоров между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, последний из которых состоялся 22 сентября, а также между главами МИД, по вопросам взаимодействия в деле расследования сбитого Ираном украинского самолета рейса PS752 в январе 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДКанада
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