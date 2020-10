Супруги Трамп ушли на карантин из COVID-19 в помощницы президента

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп ушли на карантин из-за обнаружения коронавируса в помощницы главы Белого дома.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Хоуп Хикс, которая так много работала, сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Только что она получила результат. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы на карантине".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!