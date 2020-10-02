Беларусь вводит против ЕС ответные санкции

МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза по белорусским санкциям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление белорусского внешнеполитического ведомства.

В министерстве считают, что санкции ЕС введены как меру пресечения за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стала бы ни одна уважающая себя суверенное государство".

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной в ответ с сегодняшнего дня вводится в действие санкционный список " - говорится в заявлении.

При этом, отметили в МИД, Беларусь не будет публиковать свой санкционный список.

В ведомстве добавили, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами" - говорится в заявлении.

Также МИД Беларуси заявил, что в случае раскрутки "санкционного маховика" со стороны ЕС может встать вопрос целесообразности сохранения дипломатических отношений.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из общих программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - заявил МИД Беларуси.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотра отношений и будет и дальше адекватно реагировать на любые недружественные действия", - добавили в ведомстве.

Вместо санкций белорусские дипломаты призвали Европейский Союз удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия.

Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

При этом ЕС пока решил не вводить санкции против Александра Лукашенко.