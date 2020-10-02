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Дубинский в 2019 году не задекларировал свои права на фирму в Словакии - ЦПК

Пятница, 2 октября 2020, 12:53
Дубинский в 2019 году не задекларировал свои права на фирму в Словакии - ЦПК

Народный депутат президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский не указал в декларации за 2019 год свои права собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Согласно информации бизнес-реестра Словакии, от 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro S.r.o с уставным капиталом 5000 евро.

От 18 февраля 2020 года Леся Цыбко, жена Александра Дубинского, стала акционером компании. 19 сентября 2020 года название компании было изменено на TsybPro S.r.o. Однако Александр Дубинский в своем ежегодном декларации об активах за 2019год не заявил о своих правах собственности на словацкую компанию, тем самым нарушая Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Детали: В ЦПК добавили, что в июле 2020 Соломенский районный суд Киева по заявлению Цибко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО "DubPro" с сентября 2019 года.

По мнению работников ЦПК, таким образом Дубинский хотел избежать привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Предыстория:

В пятницу журналисты Bihus.Info сообщили, что Дубинский в 2013 году занимался созданием антимайданивських фейков на заказ ближайшего окружения эксминистр доходов и сборов Александра Клименко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦПК
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