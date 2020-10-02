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Украинские кибер-мошенники украли у россиян 3 миллиона

Пятница, 2 октября 2020, 15:30
Украинские кибер-мошенники украли у россиян 3 миллиона
Фото Нацполиции

Киберполиция разоблачила мошеннический call-центр, работники которого вывели со счетов граждан России почти 3 миллиона гривен.

Источник: сайт Нацполиции, пресс-служба киберполиции в комментарии "Украинской правде"

Дословно полиция: "Операторы мошеннического call-центра выдавали себя за сотрудников банка. Они в телефонных разговорах с иностранными гражданами выспрашивали конфиденциальную информацию, а дальше – выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен".

Детали: Преступную схему разработали двое жителей Сум. Сall-центр мошенников работал в центре города.

Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Все это направили на экспертизы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Правоохранители устанавливают круг пострадавших.

Украинская правда

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Темы: полицияСумыРосcия
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