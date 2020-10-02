Во дворе ВАКС произошел взрыв, суд заявил о вмешательстве в правосудие

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет, повредив фасад здания.

Источник: Сообщение ВАКС

Дословно: "В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания".

Детали: Полиция решает вопрос о начале расследования. ВАКС, в свою очередь, обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

Фото: ВАКС

Само событие суд расценивает как "факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей".