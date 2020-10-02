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Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

Пятница, 2 октября 2020, 16:50
Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

В Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как и ожидалось, в списке отсутствует фамилия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК Беларуси, также в списке командующий внутренними войсками и руководители ОМОН.

Санкции были утверждены по письменной процедуре, после того как поздно ночью в четверг в соответствующей договоренности пришли лидеры ЕС.

В ЕС объясняют, что пока не будут вводить санкции против Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования кризиса путем диалога.

Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки в Евросоюз. Они вступают в силу с момента опубликования постановления в Официальном журнале ЕС.

Санкции вводят с существенной задержкой из-за блокирования Кипра, в обмен на свое согласие по белорусскому вопросу потребовал от стран ЕС ввести жесткие санкции против Турции.

В итоге Кипр отменил свое вето - лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права через буровые работы в Восточном Средиземноморье.

Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕСсанкции
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