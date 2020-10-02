Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

Пятница, 2 октября 2020, 16:50

В Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как и ожидалось, в списке отсутствует фамилия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК Беларуси, также в списке командующий внутренними войсками и руководители ОМОН.

Санкции были утверждены по письменной процедуре, после того как поздно ночью в четверг в соответствующей договоренности пришли лидеры ЕС.

В ЕС объясняют, что пока не будут вводить санкции против Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования кризиса путем диалога.

Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки в Евросоюз. Они вступают в силу с момента опубликования постановления в Официальном журнале ЕС.

Санкции вводят с существенной задержкой из-за блокирования Кипра, в обмен на свое согласие по белорусскому вопросу потребовал от стран ЕС ввести жесткие санкции против Турции.

В итоге Кипр отменил свое вето - лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права через буровые работы в Восточном Средиземноморье.

Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.

Темы: БеларусьЕСсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Янукович проиграл апелляцию по госизмене

Дело "Роттердам+": Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов убытков – ЦПК

Microsoft инвестирует полмиллиарда долларов в украинский рынок – меморандум с Минцифрой

Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Беларусь вводит против ЕС ответные санкции

фото, видеоДубинский брал деньги с Клименко и раскручивал фейки о Майдане – СМИ

Все новости...
Беларусь
Белорусская оппозиция все еще ждет, что Лукашенко пойдет на диалог
Совет ЕС формально утвердил санкции в отношении Беларуси - польские СМИ
Тихановская начала сбор свидетельств силовиков о пытках
Последние новости
16:37
Кадыров взялся защищать Путина от Навального
16:36
Стало известно, какая доля компании "Ковальская" на рынке бетона
16:23
Янукович проиграл апелляцию по госизмене
16:18
Гендиректор "Ковальская" рассказал, почему об ипотеке под 10% можно забыть
16:17
После авиакатастрофы возле Харькова проверят все самолеты Ан-26 в ВСУ
16:06
Байден пообещал молиться за зараженного коронавирусом Трампа
15:56
"Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей больше 7 миллиардов
15:37
Во дворе ВАКС произошел взрыв, суд заявил о вмешательстве в правосудие
15:36
Дело "Роттердам+": Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов убытков – ЦПК
15:34
Белорусская оппозиция все еще ждет, что Лукашенко пойдет на диалог
Все новости...