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Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД

Пятница, 2 октября 2020, 17:41
Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД

Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.

Источник: Телеграмм канал Baza.

Детали: Местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС сообщают о женщине, которая устроила самосожжение возле здания МВД, но не уточняют имени погибшей.

В Фейсбуке Славиной в пятницу появился пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск.

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Темы: Росcия
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