Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД
Пятница, 2 октября 2020, 17:41
Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.
Источник: Телеграмм канал Baza.
Детали: Местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС сообщают о женщине, которая устроила самосожжение возле здания МВД, но не уточняют имени погибшей.
В Фейсбуке Славиной в пятницу появился пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск.