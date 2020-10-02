Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД

Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.

Источник: Телеграмм канал Baza.

Детали: Местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС сообщают о женщине, которая устроила самосожжение возле здания МВД, но не уточняют имени погибшей.

В Фейсбуке Славиной в пятницу появился пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск.