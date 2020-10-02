Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД

Пятница, 2 октября 2020, 17:41

Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.

Источник: Телеграмм канал Baza.

Детали: Местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС сообщают о женщине, которая устроила самосожжение возле здания МВД, но не уточняют имени погибшей.

В Фейсбуке Славиной в пятницу появился пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск.

Темы: Росcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

Янукович проиграл апелляцию по госизмене

Дело "Роттердам+": Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов убытков – ЦПК

Microsoft инвестирует полмиллиарда долларов в украинский рынок – меморандум с Минцифрой

Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Беларусь вводит против ЕС ответные санкции

Все новости...
Росcия
Кадыров взялся защищать Путина от Навального
Украинские кибер-мошенники украли у россиян 3 миллиона
Российская компания "кварталовцев" не закрывается, а хочет увеличивать продажи – Схемы
Последние новости
17:55
видеоБоевики поджигали траву на Луганщине – волонтеры
17:55
Британия вслед за ЕС ввела новые санкции за Керченский мост
17:41
Главред российского издания сожгла себя перед зданием МВД
17:38
Мининфраструктуры начинает проект по оцифровке местных дорог
17:38
Город президента: за Кривой Рог будут бороться Вилкул и еще 7 кандидатов
17:32
СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции и попросил 1 млн
17:21
Украинские пекари прогнозируют подорожание хлеба
16:59
Спрос на коммерческие авто в Украине увеличился на 28% – ассоциация
16:50
Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко
16:49
МАУ начнет выполнять рейсы Киев-Нью-Йорк лишь весной 2021
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!