Зеленский рассказал, что конфликт в Карабахе показал для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на примере конфликта вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры должны понять, что на Донбассе не допустим "замороженный конфликт".

Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу в Черновецкой области, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа, наше общество и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных конфликтов". Они просто не существуют. И вот вам пример такого. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал глава государства.

Зеленский убежден, что на Донбассе не может быть никакого "замороженного конфликта".

"Потому что будет потом... то ли диверсия, или провокация, но это будет все-таки "взрыв", даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому надо решать вопросы быстро", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга, и между странами в последние год-два установились серьезные крепкие отношения.

"Отношения очень серьезные, мощные, и на экономическом направлении, и на геополитическом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они так же, когда мы говорим о Крыме, откровенно говорят, что была незаконная аннексия Крыма, и поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитете Украины. Поэтому здесь мы поддерживаем друг друга", - сказал он.

Он отдельно подчеркнул, что вопрос предоставления военной помощи какой-либо из сторон "даже не может подниматься".

"Здесь у нас понятная и взвешенная позиция как государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта", - подчеркнул Зеленский.

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