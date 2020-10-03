Пандемия: Украина уже 12-я в мире по количеству новых больных за сутки
Суббота, 3 октября 2020, 04:47
По числу новых случаев коронавируса за 1 октября Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: За 1 октября во мире подтвердили более 314 тысяч новых случаев коронавируса. Лидером в распространением болезни остаются Индия, США и Бразилия. Значительное количество больных обнаружили также в Аргентине, Франции и России.
С момента появления COVID-19 в мире зарегистрировали 34,8 млн случаев заражения. Вылечились уже 25,8 млн больных, умерли 1 миллион 32 тысячи человек.
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Напомним:
- За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.
Украинская правда