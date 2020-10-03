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Под Офис президента принесли тыквы для Шкарлета

Суббота, 3 октября 2020, 18:15
Под Офис президента принесли тыквы для Шкарлета

Под Офисом президента провели очередную акцию за отставку временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

Источник: корреспондент Украинской правды с места события

Детали: Несколько студентов в мантиях символично оставили на лестнице Офиса тыквы, что по украинской традиции означает отказ девушки от замужества, они таким образом выразили недовольство Шкарлетом.

 
Украинская правда

Организаторы акции - ряд общественных организаций, в частности Фонд региональных инициатив, Движение сопротивления капитуляции, Солидарная молодежь.

На событии присутствовали представители Национального корпуса, а также студенты Олимпийского колледжа, которые недавно выходили на акцию протеста против присоединения своего заведения в Национальному университету физического воспитания и спорта.

Участники акции выкрикивали "Шкарлета вон" и "Шкарлет нам не министр".

 
Украинская правда

После зажжения файеров кто-то начал выкрикивать "Зелю геть!", на что организаторы попросили их не прибегать к таким призывам, поскольку акция касается непосредственно нынешнего и.о. министра образования, а не президента.

Среди претензий протестующих - причастность чиновника к "Партии Регионов", плагиат в научных работах, "проваленная" подготовка к новому учебному году, а также то, что образование не получило денег их противоковидного фонда.

 
Украинская правда

День акции выбрали не случайно - 30 лет назад, 2 октября 1990 украинские студенты вышли на Революцию на граните.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: МинобразованияОфис президентамитингиПартия регионов
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