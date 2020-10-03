Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Под Офис президента принесли тыквы для Шкарлета

Суббота, 3 октября 2020, 18:15

Под Офисом президента провели очередную акцию за отставку временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

Источник: корреспондент Украинской правды с места события

Детали: Несколько студентов в мантиях символично оставили на лестнице Офиса тыквы, что по украинской традиции означает отказ девушки от замужества, они таким образом выразили недовольство Шкарлетом.

 
Украинская правда

Организаторы акции - ряд общественных организаций, в частности Фонд региональных инициатив, Движение сопротивления капитуляции, Солидарная молодежь.

На событии присутствовали представители Национального корпуса, а также студенты Олимпийского колледжа, которые недавно выходили на акцию протеста против присоединения своего заведения в Национальному университету физического воспитания и спорта.

Участники акции выкрикивали "Шкарлета вон" и "Шкарлет нам не министр".

 
Украинская правда

После зажжения файеров кто-то начал выкрикивать "Зелю геть!", на что организаторы попросили их не прибегать к таким призывам, поскольку акция касается непосредственно нынешнего и.о. министра образования, а не президента.

Среди претензий протестующих - причастность чиновника к "Партии Регионов", плагиат в научных работах, "проваленная" подготовка к новому учебному году, а также то, что образование не получило денег их противоковидного фонда.

 
Украинская правда

День акции выбрали не случайно - 30 лет назад, 2 октября 1990 украинские студенты вышли на Революцию на граните.

Ольга Кириленко, УП
Темы: МинобразованияОфис президентамитингиПартия регионов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам

COVID-19: Порошенко госпитализировали

обновленоПожары в Луганской области: нашли останки еще четырех погибших

Выборы в ВР на 208 округе: полиция разоблачила скупку голосов

Командование Воздушных сил о заявлении Кучера: ложь и манипуляция

COVID-19: в Украине антирекорды по количеству новых случаев и смертей

Все новости...
Минобразования
Столкновения под Олимпийским колледжем: в МОН говорят, что не ликвидируют заведение
Во время карантина разрешили не ставить оценки по некоторым предметам
Минобразования заявило в полицию, что к ним в августе ночью вломились неизвестные
Последние новости
18:35
Канада проверит достоверность экспертизы сбивания самолета МАУ в Иране
18:15
фотоПод Офис президента принесли тыквы для Шкарлета
17:52
В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с болельщиками
17:44
Крупнейшая нефтяная сделка с начала пандемии: Noble Energy Inc. проведет слияние с Chevron Corp
17:35
В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина
17:15
SkyUp отменила рейсы Киев-Ереван
16:49
Заморская территория Франции проведет второй референдум о независимости
16:30
Lamborghini продала рекордное количество автомобилей
16:18
Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам
15:47
ЦИК не пустила Зеленских и Филимоновых на выборы в Одессе
Все новости...