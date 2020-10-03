Коронавирус: стало известно, как лечат Трампа и почему его госпитализировали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получает терапию антителами и принимает препарат "Ремдесивир".

Источник: The Guardian со ссылкой на субботний брифинг лечащего врача президента США Шона Конли

Детали: По словам медика, Трамп уже в течение 24 часов не страдает от лихорадки и находится в хорошем настроении. Конли добавил, что Трампу прописали пятидневный курс "Ремдесивира", и на данный момент президент не нуждается кислородной поддержке.

При этом Конли не смог ответить на вопрос журналистов, как долго продлится лечение, лишь отметил: "Трудно сказать".

Прямая речь: "Я рекомендовал доставить президента в больницу Уолтера Рида (американский Национальный военно-медицинский центр - УП) в качестве меры предосторожности. Там за ним наблюдают используя самое современное оборудование и могут предоставить любую помощь, которая ему может понадобиться".

Доктор Шон Конли

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Напомним: Президент США Дональд Трамп был доставлен в медицинский центр вечером в пятницу, менее чем через сутки после того, как поступила новость о подтверждении у него COVID-19.