SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта двигателей

Компания Илона Маска SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был доставить на орбиту Земли военный GPS-спутник, за две секунды до старта двигателей.

Источник: SpaceX

Дословно: "Попытки запуска GPS III-4 отклонена"

Детали: Причин отмены запуска в компании пока не назвали. Согласно более ранним сообщениям SpaceX, погода в день запуска на 70% была благоприятной. Новая дата старта пока неизвестна.

Позже Илон Маск прокомментировал отложений запуск.

Прямая речь Маска: "Нам нужно будет внести много улучшений, чтобы иметь шанс выполнить 48 запусков в следующем году".

Напомним: 30 июня компания Илона Маска с пятого раза запустила Falcon 9 с новейшим геонавигационным GPS-спутником III поколения. Сейчас на орбите Земли три таких спутника.

Справка: Всего, группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Существующей системой, которая используются для навигации, регистрации ядерных испытаний, отслеживания сигналов бедствия, пользуются более 4 миллиардов людей на планете.

Все спутники GPS III будут иметь совместимость с системой следующего поколения (OCX) и существующим созвездием GPS. Аналогами американкой GPS-системы является европейская Galileo и российская ГЛОНАСС.

Что предшествовало: SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту очередной партии интернет-ступников Starlink.