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Коронавирус: в мире уже зафиксировано 35 миллионов случаев заражения

Воскресенье, 4 октября 2020, 04:10
Коронавирус: в мире уже зафиксировано 35 миллионов случаев заражения

В мире с начала пандемии обнаружили 35 миллионов заражений коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: По состоянию на 3 октября в мире зафиксировано 35 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 26 миллионов человек. 1 037 524 пациентов умерли.

3 октября в мире COVID-19 обнаружили в 295 000 человек. Умерло в этот день 4791 пациент.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус
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