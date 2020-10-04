Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: в мире уже зафиксировано 35 миллионов случаев заражения

Воскресенье, 4 октября 2020, 04:10

В мире с начала пандемии обнаружили 35 миллионов заражений коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: По состоянию на 3 октября в мире зафиксировано 35 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 26 миллионов человек. 1 037 524 пациентов умерли.

3 октября в мире COVID-19 обнаружили в 295 000 человек. Умерло в этот день 4791 пациент.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак: Кравчук решит, кто может заменить Фокина в ТКГ

фотоАзербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Коронавирус: стало известно, как лечат Трампа и почему его госпитализировали

К ослаблению карантина готова только одна область

Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам

COVID-19: Порошенко госпитализировали

Все новости...
коронавирус
Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"
COVID-19 на Буковине: заражений уже более 15 000
Трамп и еще 6 человек заболели Covid после совместного мероприятия
Последние новости
04:10
Коронавирус: в мире уже зафиксировано 35 миллионов случаев заражения
02:35
Трамп: "Я чувствую себя намного лучше"
02:14
В работе Telegram произошел глобальный сбой
01:56
Песков: РФ введет своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении 
00:51
SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта двигателей
00:23
COVID-19 на Буковине: заражений уже более 15 000
00:13
Трамп и еще 6 человек заболели Covid после совместного мероприятия
23:38
Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"
22:51
Ермак: Кравчук решит, кто может заменить Фокина в ТКГ
22:43
фотоАзербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!