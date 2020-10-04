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В Штатах звучат противоречивые заявления о состоянии зараженного коронавирусом Трампа

Воскресенье, 4 октября 2020, 10:52
В Штатах звучат противоречивые заявления о состоянии зараженного коронавирусом Трампа

Заявления врачей Трампа о состоянии его здоровья после заражения коронавирусом более оптимистичны, чем сообщение от Белого дома; сам Трамп заявляет, что "чувствует себя хорошо".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, общаясь с журналистами, сказал, что состояние Трампа "вызывает обеспокоенность".

"Жизненно важные показатели в течение последних 24 часов были очень тревожными, следующие 48 часов критически важные в плане медицинской помощи ... Пока нельзя четко сказать, что он на пути к полному выздоровлению", - сказал он репортерам.

По словам источников, Трампа разозлило сообщение о том, что он якобы чувствует себя хуже, чем на самом деле, после чего появилось его сообщение в Twitter, в котором он пишет "Я чувствую себя хорошо". К вечеру Трамп выпустил 4-минутное видео, в котором сидит в костюме за столом.

Трамп признает, что чувствует себя не очень хорошо, но "уже намного лучше" и надеется как можно быстрее вернуться к работе.

"Я думаю, я скоро вернусь, и готовлюсь продолжить кампанию, которую мы начали", - говорит Трамп, хотя и добавляет, что последующие дни "будут испытанием", частично подтверждая слова Медоуза.

При этом, пишет издание, двое близких к Белому дому источники утверждают, что Трампу уже в пятницу было трудно дышать и ему пришлось давать дополнительный кислород, после чего и было принято решение о госпитализации.

В субботу, 3 октября, врачи Трампа вышли на пресс конференцию о состоянии его здоровья, после которой появились предположения, что о болезни президента стало известно гораздо раньше, чем сообщили официально, а также - что Трампа уже подключали к кислороду.

Врач Белого дома Шон Конли на брифинге сказал, что президент "чувствует себя очень хорошо" и не дал четкого ответа на вопрос о том, подключали ли Трампа к дополнительному кислороду.

"Никакого (кислорода) в настоящее время, и вчера, когда мы с командой были все здесь, он не был подключен к кислороду", - отметил он.

Также врач, говоря о состоянии Трампа, употребил фразу о том, что президенту "только 72 часа как поставили диагноз", что означало бы, что о болезни стало известно днем ​​в среду, а не поздно вечером в четверг. Сам Трамп написал о том, что имеет коронавирус, в ночь на пятницу, 2 октября.

Еще один из врачей, Брайан Гарибальди, сказал, что президент получал экспериментальное лечение "48 часов назад", что означало бы днем ​​в четверг.

Через два часа после брифинга Белый дом опубликовал письменное заявление от Конли, в котором он говорит, что оговорился и коронавирус у Трампа диагностировали в четверг, 1 октября, а лечение начали в пятницу.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп продолжит руководить страной, несмотря на госпитализацию.

В связи с инфицированием Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сдал тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Байден пожелал президенту и его семье скорейшего выздоровления.

Кроме Трампа, в настоящее время вирус подтвердили также у его жены Мелании, советницы Хоуп Хикс, руководителя предвыборной кампании Билл Степиен и ряда других коллег.

У дочери Иванки Трамп, руководителя аппарата Белого дома Медоуза и вице-президента Майка Пенса тест оказался отрицательным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трампкоронавирус
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