Ермак уверяет, что "слуги" на 100% доверяют Зеленскому

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде сохраняет свою монолитность, и ее депутаты на 100% доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Ермак в эфире канала "Украина 24", сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы не были бы демократическим государством, если бы сегодня по всем вопросам все голосовали. Это же не Коммунистическая партия СССР. Но если вы посмотрите на самые принципиальные вопросы, то я считаю, что сегодня партия сохраняет свою монолитность".

"Для этой партии, для каждого ее члена человеком-лидером является президент Зеленский. Они и в дальнейшем на 100% доверяют этому человеку. Это самое главное. И он сегодня является тем человеком и тем лидером, вокруг которого существует монолитность этой партии".

Детали: Ермак призвал посмотреть на результаты работы парламентариев от "Слуги народа".

Прямая речь: "За год они сделали очень много. За год именно эти депутаты проголосовали много исторических законов, которые будут изучаться в истории нашей страны. Именно эти депутаты сегодня работают над большим пакетом прогрессивных законов, которые, по моему мнению, продвинут нашу страну очень далеко вперед".