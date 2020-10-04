В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

На проспекте Свободы в Подольском районе Киева маршрутный автобус проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате одна женщина погибла, еще двое госпитализированы.

Источник: полиция Киева, Киев оперативный

Детали: Сообщение о ДТП поступило в полицию в 12:15 в воскресенье.

Дословно полиция: "Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате чего две женщины 1957 и 1999 годов рождения были госпитализированы для оказания медицинской помощи в больничное учреждение, а третий пешеход – женщина, 1946 года рождения от полученных травм скончалась сразу на месте происшествия".

Детали: Сведения относительно этого события зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вместе с тем, как сообщает Киев оперативный, водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза.

Издание также публикует видео момента аварии, на котором видно, что маршрутка едет на красный свет, когда другие автомобили остановились.