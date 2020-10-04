Полиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

После концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в Новобаварском районе Харькова в субботу, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.

Источник: полиция Харьковской области, Новобаварский район Харькова в Facebook, МГ "Объектив"

Детали: Как сообщили в полиции, несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек.

Дословно полиция: "1 октября, во время мониторинга сети Интернет, работники Новобаварского отдела полиции обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений.

Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерном количестве участников. В письме было указано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, со ссылкой на пункт 14 Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №641, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности.

3 октября 40 сотрудников Новобаварского и Холодногорского отделов полиции находились по месту проведения массовых мероприятий с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия.

Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок".

Детали: Вместе с тем, на странице Новобаварского района Харькова в Facebook сообщается о концерте Поляковой 3 октября.

Ко дню работников образования самая фееричная, неповторимая, талантливая звезда украинского шоубизнеса подарила... Опубликовано Новобаварский район г.Харьков Суббота, 3 октября 2020 г.

Как пишет местное издание МГ "Объектив", 3 сентября в честь Дня учителя в Харькове организовали бесплатный концерт Оли Поляковой.

Издание отмечает, что прямо со сцены Полякова обращалась к зрителям с просьбой надевать маски и держать расстояние, но сделать это, когда вся фан-зона танцует, было крайне сложно. Масочный режим соблюдали в основном те, кто стоял ближе к сцене.

Кроме того, тяжело было соблюдать масочный режим тем, кто пел. А, по словам корреспондента МГ "Объектив", пел весь стадион.