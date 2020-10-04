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Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

Воскресенье, 4 октября 2020, 22:03

В Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, устроил смертельное ДТП.

Источник: Нацполиция

Детали: Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что виновник ДТП уволен из органов внутренних дел, а его непосредственного руководителя снимут с должности.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

Прямая речь Клименко: "За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы будем всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание".

Украинская правда
Темы: полицияДТПБроварыКиевская область


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