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У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Воскресенье, 4 октября 2020, 22:19

У двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.

Источник: ФК "Шахтер"

Дословно: "После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача".

Детали: В ФК сообщили, что в понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус


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