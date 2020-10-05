В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли
За воскресенье, 4 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признано выздоровление 1145 пациентов.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: В Харьковской области, как и раньше, больше всего новых случаев за сутки: 446 (Харьков - 385). Без жертв.
В Киеве - 286 новых случаев, 10 летальных. В Киевской области еще 166 случаев, без потерь.
В Сумской области - 282 новых случая (Сумы - 178), 2 летальных.
В Донецкой области - 226 новых случаев, ни одного смертельного в воскресенье.
В Днепропетровской области - 206 новых случаев, без летальных.
В Одесской области - 190 новых случаев, без потерь.
В Житомирской области - 185 новых случаев, 2 летальных.
В Николаевской области - 169 человек заболели, потерь нет.
В Хмельницкой области - 167 новых случаев, 3 летальных.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 4 октября были госпитализированы 475 человек.
Из тех, кто получил положительный тест в воскресенье, 196 - дети, а 156 - медработники. Всего за время пандемии из 230 236 выявленных случаев 14 841 случай был у детей, а 16 387 - у медработников.
Сейчас активно болеют 124 554 жителей Украины. 4 430 человек умерли от осложнений коронавируса, а 101 252 выздоровели.
За последние сутки было совершено 17 180 тестирований, из них 15 646 методом ПЦР и 1 534 методом ИФА.