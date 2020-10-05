В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли

За воскресенье, 4 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признано выздоровление 1145 пациентов.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области, как и раньше, больше всего новых случаев за сутки: 446. Без жертв.

В Киеве - 286 новых случаев, 10 летальных. В Киевской области еще 166 случаев, без потерь.

В Сумской области - 282 новых случая, 2 летальных.

В Донецкой области - 226 новых случаев, ни одного смертельного в воскресенье.

В Днепропетровской области - 206 новых случаев, без летальных.

В Одесской области - 190 новых случаев, без потерь.

В Житомирской области - 185 новых случаев, 2 летальных.

В Николаевской области - 169 человек заболели, потерь нет.

В Хмельницкой области - 167 новых случаев, 3 летальных.

Статистика COVID-19 по Украине за сутки 4 октября Данные СОТА, аппарат СНБОУ

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