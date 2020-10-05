Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли

Понедельник, 5 октября 2020, 09:00

За воскресенье, 4 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признано выздоровление 1145 пациентов.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области, как и раньше, больше всего новых случаев за сутки: 446. Без жертв.

В Киеве - 286 новых случаев, 10 летальных. В Киевской области еще 166 случаев, без потерь.

В Сумской области - 282 новых случая, 2 летальных.

В Донецкой области - 226 новых случаев, ни одного смертельного в воскресенье.

В Днепропетровской области - 206 новых случаев, без летальных.

В Одесской области - 190 новых случаев, без потерь.

В Житомирской области - 185 новых случаев, 2 летальных.

В Николаевской области - 169 человек заболели, потерь нет.

В Хмельницкой области - 167 новых случаев, 3 летальных.

Статистика COVID-19 по Украине за 4 октября
Статистика COVID-19 по Украине за сутки 4 октября
Данные СОТА, аппарат СНБОУ

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

Добкин передумал идти в мэры Харькова

фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

Все новости...
коронавирус
Париж из-за коронавируса закрывает бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей
Тернополь и Канев "красные", Харьков и Львов "оранжевые": новые зоны действуют
Байден сдал очередной тест на коронавирус
Последние новости
09:33
Официальный курс: гривня начинает неделю с ослабления
09:26
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу
09:00
В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли
08:49
Париж из-за коронавируса закрывает бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей
08:38
Тернополь и Канев "красные", Харьков и Львов "оранжевые": новые зоны действуют
08:15
Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: в Киеве автобус сбил на переходе трех человек, Дубинский идет на выборы
07:28
Россия на Донбассе четыре раза нарушала режим "тишины"
06:09
Байден сдал очередной тест на коронавирус
05:42
Гончарук рассказал "Украинской правде", чем занимается в США и общается ли с президентом Зеленским
Все новости...