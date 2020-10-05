"Цифровая революция" от "Дії": ИНН в телефоне, шеринг документов и не только
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.
Источник: руководитель Минцифры на презентации новых продуктов проекта "Дія"
Детали: По словам министра Михаила Федорова, флагманский продукт "Дія 2.0" прошел два пен-теста на выявление уязвимости и получил аттестат. соответствия КСЗИ (Комплексной системы защиты информации). Он сообщил, что в ноябре будет "Bug Bounty": хакер, который сломает тогда "Дію", получит миллион. Так Минцифра доказывает, что "Дія" безопасна.
Теперь в смартфоне можно будет использовать и такие документы: свидетельство о рождении ребенка, место регистрации, справку внутренне перемещенного лица, налоговый номер.
Водители в своем кабинете смогут распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется их машиной.
Можно будет зарегистрировать онлайн не только собственное дело - ФЛП, но и ООО.
По услугам станут доступны: уплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств (человек получает уведомление об открытии производства и может оплатить штраф).
По словам Федорова, "Дія" постепенно "становится платежным инструментом" - и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.
С помощью смартфона можно будет проверить подлинность документа, осуществить передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".
Федоров сообщил, что "с сегодняшнего дня в Monobank можно открыть онлайн счет и использовать sharing документов".
Также "шериты" документы с телефона можно в "Укрпочте".
В презентации "Дія" возможность "поделиться" документами назвали "цифровой революцией".
Федоров признал, что не всюду еще принимают цифровые документы, но он уверен: год-два пройдет - и таких проблем не будет.