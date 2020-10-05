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"Цифровая революция" от "Дії": ИНН в телефоне, шеринг документов и не только

Понедельник, 5 октября 2020, 14:31

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.

Источник: руководитель Минцифры на презентации новых продуктов проекта "Дія"

Детали: По словам министра Михаила Федорова, флагманский продукт "Дія 2.0" прошел два пен-теста на выявление уязвимости и получил аттестат. соответствия КСЗИ (Комплексной системы защиты информации). Он сообщил, что в ноябре будет "Bug Bounty": хакер, который сломает тогда "Дію", получит миллион. Так Минцифра доказывает, что "Дія" безопасна.

Теперь в смартфоне можно будет использовать и такие документы: свидетельство о рождении ребенка, место регистрации, справку внутренне перемещенного лица, налоговый номер.

Водители в своем кабинете смогут распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется их машиной.

Можно будет зарегистрировать онлайн не только собственное дело - ФЛП, но и ООО.

По услугам станут доступны: уплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств (человек получает уведомление об открытии производства и может оплатить штраф).

По словам Федорова, "Дія" постепенно "становится платежным инструментом" - и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

С помощью смартфона можно будет проверить подлинность документа, осуществить передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".

Федоров сообщил, что "с сегодняшнего дня в Monobank можно открыть онлайн счет и использовать sharing документов".

Также "шериты" документы с телефона можно в "Укрпочте".

В презентации "Дія" возможность "поделиться" документами назвали "цифровой революцией".

Федоров признал, что не всюду еще принимают цифровые документы, но он уверен: год-два пройдет - и таких проблем не будет.

Темы: диджитализацияФедоровтехнологиипаспорт


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