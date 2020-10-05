"Цифровая революция" от "Дії": ИНН в телефоне, шеринг документов и не только

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.

Источник: руководитель Минцифры Михаил Федоров, его первый заместитель Алексей Вискуб, руководитель проекту "Дія" Мстислав Баник на презентации новых продуктов проекта "Дія" - Diia Summit

Детали: По словам министра Михаила Федорова, флагманский продукт "Дія 2.0" прошел два пен-теста на выявление уязвимости и получил аттестат. соответствия КСЗИ (Комплексной системы защиты информации). Он сообщил, что в ноябре будет "Bug Bounty": хакер, который сломает тогда "Дію", получит миллион. Так Минцифры доказывает, что "Дія" безопасна.

Ранее "Дія" запустила цифровые аналоги водительских прав, внутренних и заграничных паспортов, студенческих билетов, справок о рождении.

Теперь в смартфоне можно будет использовать и такие документы: свидетельство о рождении ребенка, место регистрации (уже доступно в Харькове, через несколько дней - в Киеве, через год - по всей Украине), справку внутренне перемещенного лица, налоговый номер.

Водители в своем кабинете смогут распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется их машиной.

Можно будет зарегистрировать онлайн не только собственное дело - ФЛП, но и ООО.

Из услуг станут доступны: уплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств (человек получает уведомление об открытии производства и может оплатить штраф).

По словам Федорова, "Дія" постепенно "становится платежным инструментом" - и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

С помощью смартфона можно будет мгновенно проверить подлинность документа по принципу "People to people", идентифицировать личность.

Федоров сообщил, что "с сегодняшнего дня в Monobank можно открыть онлайн счет и использовать sharing документов".

Также "шериты" документы с телефона можно в "приватБанке" и в "Укрпочте".

В презентации "Дія" возможность "поделиться" документами назвали "цифровой революцией".

Федоров признал, что не везде еще принимают цифровые документы, но он уверен: год-два пройдет - и таких проблем не будет, ведь Отдел внедрения занимается этим.

Министр заявил, что с 1 сентября 2021 года органы власти не смогут требовать бумажные документы от украинцев - достаточно будет цифровых документов.

Прямая речь Федорова: "Однажды мы заселялись с семьей в отеле, меня спросили, где мой паспорт, - а я с собой документы уже не таскаю. Поэтому я достал "Дію". Администратор в гостинице навел свой телефон на QR-код - у него отразилось, что мой документ действителен. Он сделал скрин-шот, сохранил его себе через Telegram, распечатал и прикрепил к инвойсу. И тут я понял, что мы движемся в правильном направлении, но если можно будет просто навести на QR и просто нажать "да" и передать в систему документ - это будет революция".

Другие подробности: Первый заместитель министра трансформации Алексей Вискуб рассказал о проектах E-малютка и Электронный кабинет участников строительства.

По его словам, все медицинские справки должны быть заменены на электронное медицинское заключение - запись в системе E-Health.

С этого дня в Украине заработал первое электронное заключение - о рождении, и на портале "Дія" уже доступна комплексная услуга e-малятко для 397 роддомов.

Также на портале вводится регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Пока она доступна в двух местах, но до конца года должна быть доступна по всей стране.

Также до конца года планируется перевести в электронную форму больничный, листок нетрудоспособности.

Электронный кабинет участников строительства нацелен на то, чтобы сделать прозрачным каждый этап строительства. Пока на портале "Дія" доступны 4 услуги по строительству (сообщение о: начале подготовительных работ, начале строительных работ по будпаспорту и СС1, декларация о готовности объекта к эксплуатации). Через 9 месяцев планируют подключить 62,5 тысячи участников строительных процессов.

Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник рассказал, что оформить физлицо-предпринимателя с помощью "Дії" занимает 15 минут, а оформить Общество с ограниченной ответсвенностью - теперь 30 минут. Эти сервисы планируют улучшать уже есть обновленная форма для открытия собственного бизнеса. Есть мультипподпись для бизнеса, где несколько бенефициаров.

Чтобы воспользоваться новыми услугами в смартфоне, нужно обновить приложение "Дія".