В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.

Евродепутаты отмечают, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселяло надежду.

"Сам президент предсказывал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки ". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин - именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС - но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.

При этом в Европарламенте выразили понимание, что, помимо "десятка плохих яблок" в "Слуге народа", эта партия является площадкой для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее.

"Мы твердо уверены, что эти прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации", - отметили евродепутаты.

Следует отметить, что письмо евродепутатов появилось после того, как Давид Арахамия опроверг якобы "слухи" о возможной отмене безвиза, сказав, что будет реагировать только на письма.

Ранее Виола фон Крамон уже заявляла об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

17 сентября Верховная рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это один из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.