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10% населения планеты могли заболеть на COVID-19 – ВОЗ

Понедельник, 5 октября 2020, 16:23

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус могли 10% всего населения планеты – 760 миллионов человек.

Источник: глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, Reuters

Детали: Райан, выступая в понедельник на заседании исполнительного совета ВОЗ из 34 членов, посвященном COVID-19, заявил, что по "наилучшим оценкам" примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.

По его словам, цифры варьируются от городских к сельским и от разных групп, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в опасности".

Прямая речь: "Сейчас мы вступаем в сложный период. Болезнь продолжает распространяться ".

Также он сообщил, что ВОЗ представила список экспертов для участия в международной миссии в Китай по расследованию происхождения коронавируса для рассмотрения властями Китая.

Таким образом, заболеть COVID-19 в мире могут 760 миллионов человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 миллиарда. Такое количество больных намного превышает число официально подтвержденных случаев заболевания - 35 миллионов во всем мире.

Специалисты давно говорят, что количество подтвержденных случаев сильно занижает истинную цифру.

Украинская правда
Темы: Covid-2019ООНздравоохранениекоронавирус


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