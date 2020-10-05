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В ЕС напоминают Зеленскому о СБУ и судебной реформе: "стакан наполовину пуст"

Понедельник, 5 октября 2020, 17:05

Лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Владимира Зеленского в Брюсселе.

Об этом рассказали несколько источников в институтах ЕС накануне саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, этот вопрос будет поднят на переговорах в формате тет-а-тет с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, которые пройдут без части членов команд и советников лидеров. Также об этом будут говорить на пленарном заседании саммита, утверждают источники.

"Вы знаете, что меморандум о макрофинансовой помощи предусматривает изменение законодательства о судебной реформе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также мы будем говорить о СБУ. СБУ, как и любая другая спецслужба, не должна иметь полномочий на расследование, это создает риск коррупции", - заявил один из собеседников.

Представитель ЕС, уполномоченный рассказать журналистам о подготовке саммита, также отметил, что там ощущают нехватку результатов в выполнении Украиной своих обязательств.

"В Украине часто приводят сравнение с наполовину полным или наполовину пустым стаканом. Когда речь идет об институтах, или о принятии законов в сфере верховенства права - то стакан скорее наполовину полон. Но он наполовину пуст, когда речь идет об имплементации", - подчеркнул чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в ЕС заявили, что пока не видят оснований говорить о "регрессе" в антикоррупции, но такая опасность есть.

Темы: ЕСЗеленскийреформыСБУсуд


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