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На украинских дорогах появятся новые ограничители скорости

Понедельник, 5 октября 2020, 17:03
На украинских дорогах появятся новые ограничители скорости

С 1 ноября для успокоения движения на автомобильных дорогах Украины, кроме "лежачих полицейских", начнут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Источник: Укравтодор в Facebook

Детали: Согласно сообщению, для этого впервые в Украине разработан стандарт на мероприятия и средства для успокоения дорожного движения. Эти изменения уже внесены и с 1 ноября вступят в силу.

Как рассказали в Укравтодоре, до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря им водитель будет вынужден поддерживать постоянную безопасную скорость, а не менять ее, разгоняясь и тормозя.

В ведомстве добавили, что особое внимание будет уделяться участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Украинская правда

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Темы: дорогиавтотранспорт
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