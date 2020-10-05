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В Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые

Понедельник, 5 октября 2020, 21:48
фото: RFE

В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Источник: "Настоящее время", "Радио Свобода", 24.Kg

Детали: Оппозиционеры и их сторонники вышли на улицы Бишкека в знак протеста. Для разгона толпы от здания парламента и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а также спецтехнику и собак.

Демонстранты подожгли мусорные баки и забросали полицейских камнями. Окна нескольких машин и зданий вдоль дороги были выбиты. В настоящее время телефонная связь в центре города плохая.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Киргизстана, во время разгона митинга на площади Ала-Тоо 16 человек были госпитализированы с различными травмами. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения во время разгона митингующих на площади Ала-Тоо. У обоих было сотрясение мозга. 

Главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов сообщил 24.kg о нападениях на машины скорой помощи: "Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна".

 
фото: 24.kg

Издание 24.kg сообщает, что митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции. По их словам, толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.

Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

Темы: митингивиборы


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