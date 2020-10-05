В Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые
В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.
Источник: "Настоящее время", "Радио Свобода", 24.Kg
Детали: Оппозиционеры и их сторонники вышли на улицы Бишкека в знак протеста. Для разгона толпы от здания парламента и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а также спецтехнику и собак.
Бишкек: момент выстрела в нашего журналиста pic.twitter.com/SBMAaMZMMw— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 5, 2020
Демонстранты подожгли мусорные баки и забросали полицейских камнями. Окна нескольких машин и зданий вдоль дороги были выбиты. В настоящее время телефонная связь в центре города плохая.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Киргизстана, во время разгона митинга на площади Ала-Тоо 16 человек были госпитализированы с различными травмами. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения во время разгона митингующих на площади Ала-Тоо. У обоих было сотрясение мозга.
Главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов сообщил 24.kg о нападениях на машины скорой помощи: "Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна".
Издание 24.kg сообщает, что митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции. По их словам, толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.
Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.
По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".