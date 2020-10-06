За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине заболели на коронавирус COVID-19 4348 человек, среди них летальных случаев - 90.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболели 4348 человек, из них 199 детей и 226 медицинских работников. Были госпитализированы 720 человек".

Детали: При этом 90 пациентов умерли, 2149 - выздоровели.

По словам Степанова, по состоянию на утро 6 октября 17585 человек госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

Всего в Украине подтвердили 234 584 случаев заболевания COVID-19.

Напомним: По данным сайта Worldometers Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных на коронавирус.

Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.

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