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В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Вторник, 6 октября 2020, 09:08
В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине заболели на коронавирус COVID-19 4348 человек, летальных случаев - 90.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболели 4348 человек, из них 199 детей и 226 медицинских работников. Были госпитализированы 720 человек".

Детали: При этом 90 пациентов умерли, 2149 - выздоровели.

По словам Степанова, по состоянию на утро 6 октября 17585 человек госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

Всего в Украине подтвердили 234 584 случаев заболевания COVID-19.

Напомним: По данным сайта Worldometers Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных на коронавирус.

Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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