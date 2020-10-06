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КС взялся за конституционность закона о ВАКС

Вторник, 6 октября 2020, 11:58
Фото lexinform.com.ua

Большая палата Конституционного суда приступила к рассмотрению дела по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В начале заседания представитель президента Украины в КС Федор Вениславский заявил ходатайство об участии в слушании дела в качестве привлечённого участника конституционного производства главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который отсутствует на заседании.

Он аргументировал свою просьбу тем, что НАПК является ключевым органом, формирующим антикоррупционную политику в Украине, поэтому участие Новикова в слушании является важным.

Судьи отказали в удовлетворении ходатайства, но поручили направить соответствующие документы главе НАПК и истребовать его позицию по данному ходатайству, которую изучат в закрытой части заседания.

После этого Вениславский заявил ещё одно ходатайство – о переносе слушания дела поскольку, по его словам, судьи могут быть заинтересованы в решении по данному делу. Он пояснил, что НАПК в настоящее время проводит проверки декларации судей КС, поэтому следует отложить слушание до окончания проверок.

На эти слова Вениславского глава КС Александр Тупицкий уточнил, о чем именно просит представитель президента в суде – о переносе заседания или отводе каждому судье КС, поскольку нельзя заявлять отвод всем судьям. Вениславский сказал, что просит о переносе слушания дела до окончания проверок.

Глава суда подчеркнула, что проверка деклараций является "обычной процедурой", и какие-либо опасения в предвзятости носят гипотетический характер.

Постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря поддержала ходатайство Вениславского. Но судьи КС, посовещавшись, приняли решение оставить ходатайство без удовлетворения и приступили к рассмотрению представления.

Украинская правда
Темы: КСАнтикоррупционный суд


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