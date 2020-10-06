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Тихановская: Беларусы дадут Лукашенко уйти, если он оставит нас в покое

Вторник, 6 октября 2020, 13:08

Оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.

Источник: Тихановская во время пресс-брифинга в Берлине, цитирует ее телеграм-канал

Прямая речь: "У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны.

На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога".

Детали: На вопрос, "можете ли вы поручиться, что Путин не повторит сценарий 2014 года", Тихановская ответила, что уверенным нельзя быть ни в чем, но в очередной раз призвала к диалогу.

По словам Тихановской, причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ, не хочет слышать его волю: "если он и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало".

Прямая речь: "Это 21 век, мы цивилизованные люди – нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить намного проще. Протест не контролируется из-за границы. Не контролируется из России. Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу".

Напомним: Муж Тихановской находится в тюрьме с конца мая, сама она с детьми была вынуждена покинуть Беларусь из-за угроз.

Темы: Беларусь


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