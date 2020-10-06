Ермак провел тайную встречу в Ватикане – СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Ватикане провел неафишируемую встречу тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Источник: ZN.UA

Детали: По информации издания, однодневная поездка украинской делегации в составе вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин и главы Офиса президента Андрея Ермака на Апеннинский полуостров была более насыщенной, а делегация более многочисленной, чем об этом сообщалось официально на сайте ОП.

По информации ZN.UA, в распоряжении которого есть программа визита, после двух получасовых встреч в МИД Италии, где представители Украины провели беседы с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ди Майо и генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, Ермак отправился в Ватикан на встречу в формате тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (на которой с украинской стороны не было даже переводчика, а перевод обеспечивался другой стороной).

Остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон.

По данным дипломатических источников, к подготовке этого визита не привлекались ни украинский МИД, ни посольство Украины в Италии и при Святом Престоле.

Ключевую роль в организации и подготовке встречи Ермака с государственным секретарем Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти, который в 2015-2020 годах был Апостольским нунцием (послом) в Украине.

По утверждению источников, у Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком, и он действовал по его просьбе. Еще 4 июля Гуджеротти получил назначение в Великобритании, однако сейчас находится в Ватикане на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

Однако, благодаря своему авторитету и доверии со стороны Папы Франциска Гуджеротти удалось договориться о встрече лицом к лицу с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

По информации источников, одной из главных тем этой встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле (эта должность остается вакантной уже более года - с июля 2019), поскольку в ОП видят значительный посреднический потенциал, прежде всего, гуманитарный, в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта с РФ на Донбассе.

Как предполагают собеседники, на Банковой рассчитывают, что такой подход будет положительно воспринят госсекретарем Ватикана, и он сможет поспособствовать тому, чтобы Папа Франциск непосредственно призвал президента России Владимира Путина к проявлению гуманности, разблокировке и содействию обмену заложниками на Донбассе.

Кардинал Паролин считается одной из самых влиятельных фигур Святого Престола. Не исключается его назначение архиепископом Венеции, что в дальнейшем позволит ему участвовать в конклаве кардиналов кандидатом на пост Папы Римского. Кардинал также является одним из самых сильных дипломатов Ватикана и представлял интересы Святого Престола в ряде чувствительных вопросов, в частности, организации диалога с Северной Кореей, мирном процессе на Ближнем Востоке, восстановлении прямых контактов Ватикана с Китаем и др.

О том, что на Апеннины украинская делегация летала для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования российско-украинского конфликта, может свидетельствовать и тот факт, что в ее состав также вошли первый заместитель секретаря СНБО Демченко и назначенный в конце сентября послом Украины в Швеции Плахотнюк, который до недавнего времени возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ.

И Демченко, и Плахотнюк вот уже много лет непосредственно вовлечены в "минский" и "нормандский" процессы. Оба дипломата, согласно программе, участвовали во встречах и с главой итальянского МИДа Ди Майо, и с гендиректором департамента политики и безопасности МИД Италии Карди. Руслан Демченко также значится вторым (кроме Ермака) участником встречи представителей Украины с дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Бенасси.