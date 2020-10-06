Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На электромобили начали вешать особые номерные знаки

Вторник, 6 октября 2020, 17:13
На электромобили начали вешать особые номерные знаки

Сервисные центры МВД начали выдавать владельцам электрокаров необычные, "зеленые" номерные знаки.

Источник: МВД в Telegram

Детали: Особенность новых номеров в том, что надпись на них наносится зеленым цветом.

Это позволит отличать электромобили от остального транспорта на дорогах. Даже черно-белые камеры автофиксации "увидят" разницу.

Дословно: "Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

В начале 2020 года вступил в силу закон о предоставлении доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, который должен увеличить популярность электротранспорта в Украине.

Документ предусматривает защищенность законом прав водителей электромобилей. Они будут иметь полный доступ к зарядным станциям для электромобилей. Кроме того, водителям обычных транспортных средств теперь запрещено останавливаться на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилям. В случае нарушения закона, водителей будут штрафовать на сумму от 340 до 510 гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
авто
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: