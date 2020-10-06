Король Таиланда помиловал 16 заключенных украинцев – посольство

Король Таиланда Маха Вачхиралонгкон (Рама Х) по случаю своего дня рождения помиловал всех заключенных граждан Украины, семеро из которых уже освободили из-под стражи.

Источник: посольство Украины в Таиланде

Детали: По случаю дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в тюрьмах Таиланда.

По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование. Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек - на 1/2, остальные семь украинский был полностью освобожден из-под стражи.