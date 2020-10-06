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Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины

Вторник, 6 октября 2020, 19:19

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко у Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения.

В условиях растущей глобализации - это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций".

Детали: Кроме этого, в Национальный перечень войдут:

- Технология создания Клембовский рубашки "с цветком";

- Пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;

- Борщевская народная вышивка;

- Карпатское лижникарство.

Украинская правда
Темы: МинкультурыкультураТкаченко


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