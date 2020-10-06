Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины
Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.
Источник: министр культуры Александр Ткаченко у Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения.
В условиях растущей глобализации - это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций".
Детали: Кроме этого, в Национальный перечень войдут:
- Технология создания Клембовский рубашки "с цветком";
- Пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;
- Борщевская народная вышивка;
- Карпатское лижникарство.