Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии

Вторник, 6 октября 2020, 20:04

Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной и ожидает, что его полноценное функционирование возобновится после пандемии коронавируса.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии", - заявил он.

По информации Европейской правды, это также является позицией ЕС, что подтверждено в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС 6 октября.

В документе ЕС дал четкий сигнал, что ни о каком приостановлении безвизового режима с Украиной речь не идет.

"Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", - сказано в заявлении саммита.

Фактически ЕС признал, что пока нет "регресса" в вопросе борьбы с коррупцией, есть лишь "опасность такого регресса" со стороны Украины.

"Европейская правда" следит за ходом саммита, все детали по ссылке

Темы: безвизЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной

Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии

фотоНа электромобили начали вешать особые номерные знаки

Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа

фотоУволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Все новости...
безвиз
Кулеба: безвизу ничто не угрожает, а позиции ЕС и Киева по антикоррупции совпадают
В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам
Топ-дипломат ЕС напомнил, что независимость антикоррупционных органов является условием безвиза
Последние новости
20:42
Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной
20:36
Украина должна ускорить судебную реформу и борьбу с коррупцией – саммит в Брюсселе
20:30
Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков
20:22
ЕИБ профинансирует модернизацию общественных зданий в Украине на 300 млн евро
20:13
Открытое небо между Украиной и ЕС подпишут в начале 2021 года
20:04
Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии
19:57
Аудит "Нафтогаза": Госаудитслужба не объяснила, какую именно информацию СМИ считает субъективной
19:51
В Киеве ребенок бросился под поезд
19:28
ЕС выделит Украине 60 млн евро: подписаны новые соглашения
19:19
Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!