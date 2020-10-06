Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии

Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной и ожидает, что его полноценное функционирование возобновится после пандемии коронавируса.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии", - заявил он.

По информации Европейской правды, это также является позицией ЕС, что подтверждено в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС 6 октября.

В документе ЕС дал четкий сигнал, что ни о каком приостановлении безвизового режима с Украиной речь не идет.

"Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", - сказано в заявлении саммита.

Фактически ЕС признал, что пока нет "регресса" в вопросе борьбы с коррупцией, есть лишь "опасность такого регресса" со стороны Украины.

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