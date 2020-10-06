Зеленский привез вице-президенту Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого

В Брюсселе президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Мароша Шефчович орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы".

Детали: Согласно указу, Шефчович награжден за "весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".

Прямая речь Шефчович: "У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом".

Справка: Орден князя Ярослава Мудрого - государственная награда за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Что было раньше: Указ о награждении государственной наградой чиновника Еврокомиссии украинский глава подписал 24 августа.

Тем же указом Зеленский наградил различными государственными наградами депутата парламента Чехии Карела Шварценберга, глава представительства Европейского Союза в Украине в 2016 - 2019 годах Хюга Мингарелли, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и вицемаршалека польского Сейма Рышарда Терлецкого, а также послов Германии и Италии в Украине.

Напомним: 6 октября Украинское правительство и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Помимо этого, Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной и ожидает, что его полноценное функционирование возобновится после пандемии коронавируса. Более того, по итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и ЕС достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.

ЕС также готов помочь Украине получить доступ к вакцине против COVID-19.