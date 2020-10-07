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Новые "рекорды" COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

Среда, 7 октября 2020, 08:55
Новые рекорды COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

За сутки 6 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 753 лицам, 77 больных умерли, 2 569 человек выздоровели, госпитализировали 730 человек.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "У нас сегодня рекорд по количеству выздоровевших. Я хотел бы начать с приятных новостей: 2569 пациентов за минувшие сутки выздоровели и победили COVID-19. Но в то же время у нас антирекорд по количеству заболевших. За прошедшие сутки у нас заболели 4753 человека, из них 219 детей и 251 медицинский работник.

Были госпитализированы 730 человек. У нас увеличивается количество людей, находящихся в стационаре. На сегодняшнее утро 18 039 граждан Украины находятся в больнице и лечатся от коронавирусной болезни.

За последние сутки зафиксировано 77 летальных случаев".

Детали: Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области – 685 случаев (Харьков – 509 случаев), 10 больных умерли.

В Киеве – 383 новых случая, 6 летальных случаев. Кроме того, в Киевской области – 192 случая, 7 человек умерли.

Одесская область – 316 новых случаев, 10 летальных.

Днепропетровская область – 316 случаев (город Днепр – 237), 8 человек умерли.

Донецкая область – 263 случая, без жертв.

 
СОТА, мониторинг СНБОУ

За все время пандемии заболели 239 337 человек, из них 15 259 детей и 16 864 медработника.

Выздоровели уже 105 970 человек, из них 7328 детей.

Умерли с марта 4597 инфицированных коронавирусом.

Сейчас COVID болеют 128 770 жителей Украины.

6 октября было сделано 59 189 тестирований, из них 32 376 методом ПЦР и 26 813 методом ИФА. Это тоже рекордное количество ПЦР-тестирований, сказал Степанов.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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