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В Британии определили спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной

Среда, 7 октября 2020, 10:45

В Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в блоге на "Украинской правде".

"Британия отныне будет иметь специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной баронессу Мейер. Это является еще одним свидетельством важности, которую мы предоставляем нашему двустороннему экономическому сотрудничеству", - написала Симмонс.

Посол также объяснила содержание нового "Договора о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", который будет заключен между Великобританией и Украиной во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября.

"Во-первых, он подчеркивает наши общие ценности. Обе страны обязуются отстаивать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также международный правопорядок, сохраняющий мир. Одним из важных пунктов, зафиксированных в документе, является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила Симмонс.

По ее словам, это также будет первое двустороннее торговое соглашение Британии с Украиной, определяющий правила, согласно которым компании и предприниматели в Украине могут продавать свои товары и услуги в Британии - и наоборот.

"Договор также будет охватывать экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда и глобальные задачи борьбы с изменением климата", - добавила британский посол.

Как ранее сообщала "Европейская правда", во время визита президента Украины в Великобритании подпишут меморандум о строительстве в Украине ракетных катеров.

Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

Подробнее об этом читайте в статье: Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританияторговля
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