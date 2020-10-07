Путин в день рождения похвалился запуском гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Россия заявляет об успешном испытании гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая поразила мишень в море за 450 км, достигнув 8 скоростей звука.

Источник: ТАСС

Детали: 6 октября фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" на дальность 450 км по морской мишени, ракета достигла скорости в восемь скоростей звука и успешно поразила цель, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по видео-конференц-связи.

Прямая речь Герасимова: "Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота – 28 км, время полета - 4 с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов".

Прямая речь Путина: "Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства.

Другие подробности: Путин поздравил всех причастных к работе над "Цирконом" и отметил, что "за этой работой – огромный труд ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов".

Проведение испытаний российский президент назвал "большим этапом в оснащении Вооруженных сил новейшими системами".

Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря.

После завершения государственных испытаний комплексом "Циркон" РФ планирует оснащать свои подводные лодки и надводные корабли.