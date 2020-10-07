Путин в день рождения похвалился запуском гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Россия заявляет об успешном испытании гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая поразила мишень в море за 450 км, достигнув 8 скоростей звука.

Источник: ТАСС

Детали: 6 октября фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" на дальность 450 км по морской мишени, ракета достигла скорости в восемь скоростей звука и успешно поразила цель, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по видео-конференц-связи.

Прямая речь Герасимова: "Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота – 28 км, время полета - 4 с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов".

Прямая речь Путина: "Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства".

Другие подробности: Путин поздравил всех причастных к работе над "Цирконом" и отметил, что "за этой работой – огромный труд ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов".

Проведение испытаний российский президент назвал "большим этапом в оснащении Вооруженных сил новейшими системами".

Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря.

После завершения государственных испытаний комплексом "Циркон" РФ планирует оснащать свои подводные лодки и надводные корабли.

От УП: Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой 68-й день рождения – в шестнадцатый раз на посту главы государства. К этой дате ТАСС опубликовал еще одну серию интервью "20 вопросов Владимиру Путину", в которой российский лидер говорит о личном и о семье.

Справка: О планах РФ создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года говорил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.