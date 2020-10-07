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СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС

Среда, 7 октября 2020, 11:19

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Источник: СБУ

Детали: Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

Отмечается, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, ранее блокировала Служба в ГПС.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: СБУ


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