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Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

Среда, 7 октября 2020, 11:42

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

Согласно решению, еще пять других компаний оштрафованы более чем 234 млн. злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.

"Согласно решению президента Управление по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

По делу, кроме российского "Газпрома", проходили французский Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкий Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

"Производство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний (участников консорциума" Северный поток-1 ") заключили ряд соглашений по финансированию NS2, что, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2", - говорится в заявлении.

Напомним, в августе UOKiK оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

Как известно, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

Темы: Газпром


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