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Зеленский в Британии договорится о развитии украинского флота

Среда, 7 октября 2020, 14:29
Зеленский в Британии договорится о развитии украинского флота

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подпишет в Великобритании соглашение о стратегическом партнерстве и меморандуме на 1,6 млрд долларов о развитии военно-морского флота Украины.

Источник: видеокомментарий Зеленского, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Прежде всего, жду встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Подпишем соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами, которая дает возможность продлить соглашение о свободной торговле и расширить это соглашение после того как Великобритания выйдет из Европейского союза.

Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине".

Детали: Также у Зеленского запланирована встреча с королевской семьей. В частности, в ОП сообщали, что президент Украины встретится с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВеликобританияУкраинафлот
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